Türkiye, Süleyman Amca'yı (Çakır) Gazete365 TV'nin YouTube kanalında yayınlanan sokak röportajının sosyal medyaya düşmesiyle tanımıştı. "Laiklik elden gidiyor", "İltica geliyor" sözleriyle dikkat çeken Süleyman Amca ile daha sonra birçok TV kanalı ve gazete röportaj yaptı. Süleyman Amca'nın ünü katlanarak arttı. Süleyman Amca'nın, gençlere eski Türkiye'yi tane tane anlatması önemliydi. Sonunda Süleyman Amca ile "Dişlerini fırçala" diye dalga geçenler kaybetti, o kazandı. Süleyman Amca, tartışmasız seçimlerin fenomen vatandaşı oldu. Şimdilerde sosyal medyada, 'Süleyman Amca bakan, danışman olsun' diye öneriler yapıldığını görüyorum. Süleyman Amca'dan bakan olur mu bilmem ama politikaya atılması gerektiğini, 11

Mayıs 2018 tarihli 'AK Parti'yi çılgınca savunan amca' başlıklı yazımda şöyle yazmıştım: 'Bence videodaki amca, birçok AK Parti'li vekilden daha ikna edici konuşuyor, aday gösterilse kesin kazanır.' Kendi reklamımızı yapıyor gibi olacak ama medyada Süleyman Amca'yı ilk yazan, onu tanıtan yazar da benim galiba.