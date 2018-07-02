Dünya Kupası'nın favori takımları Almanya, Arjantin ve Portekiz, kupadan erken elendi. Messi ve Ronaldo'nun eve erken dönmesi, takım olmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Ne kadar büyük yıldızlara sahip olursanız olun, futbol 11 kişiyle oynanıyor ve ekip halinde iyi olmanız gerekiyor.

Oynanan futbola bakınca;

Hırvatistan, Uruguay ve Belçika'nın, Brezilya ve İspanya gibi favori ülkelerden daha iyi olduğu görünüyor.

Bu, Dünya Kupası'nda alttakilerle üsttekilerin arasındaki farkın kapandığını ortaya koydu. Japonya, Meksika, İsveç, İsviçre gibi takımlar; doğru taktik ve motivasyonla sahaya çıkıldığında, yenilemeyecek bir takım olmadığını kanıtladı.

Dünya Kupası, Türkiye'nin futbolda ne kadar geride olduğunu görmemiz açısından da önemli.

Sizce Türkiye, bu turnuvaya katılsaydı hangi ülkeyi yenerdi? Elbette turnuvanın havası başka olur ama Milli Takım'ın şu anki durumuna bakınca, sadece Suudi Arabistan'ı yenebilirdik diyorum. Türkiye;

Fas, Tunus ve İran ile aynı seviyede! Sırbistan, Senegal, Nijerya gibi orta sıklet ülkeler bile bizden daha çok yıldız futbolcuya sahip. Bizde yıldız kabul edilecek tek bir oyuncu var; o da Cengiz Ünder. Avrupa Şampiyonası elemeleri öncesi mevcut tabloyu görüp ona göre hareket etmeliyiz. Kimse hayal tacirliği yapmasın; Avrupa'da Romanya, Slovenya ve Macaristan'la aynı seviyedeyiz.

Çok koşan, disiplinli, ekip ruhu yüksek, birbiriyle oynamaya alışkın bir takım olmadığımız sürece işimiz zor.