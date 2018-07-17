2018 Dünya Kupası, en fazla penaltı (29) kararının verildiği Dünya Kupası olarak tarihe geçti. Penaltılardaki artışta Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin hayata geçmesinin etkisi büyük. Artık hakemler gözden kaçırsa bile gelişmiş kamera sistemi penaltıyı veriyor.

Türkiye'de futbolun ruhuna ters diye VAR sistemine karşı çıkanlar oldu. Evet, VAR sistemi oyunun akıcılığına az da olsa sekte vuruyor ama adil hakem kararlarının verilmesi daha önemli. Evde ağır çekimde pozisyonları izleyip hakemlerin yanlış kararlarını en ağır dilde eleştirenlerin VAR'a karşı çıkmasını anlamak mümkün değil!

Türkiye Futbol Federasyonu doğru olanı yaptı. Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda ve Spor Toto 1'inci Lig play-off maçlarında VAR sistemi kullanılacak.

VAR sisteminden en zararlı kim çıkacak? TV'de hakem kararlarının tartışıldığı futbol programları derim. VAR sistemi, canlı yayında hakem yorumu da içeriyor olacak.

Maçı izlerken doğru kararların verildiğini gören izleyici, artık TV'de hakem yorumlarını izlemez. Hakemleri kıyasıya eleştirip yerin dibine sokan hakem yorumcularına artık fazla ihtiyaç olmayacak.