YouTuber'lık ve sosyal medya fenomenliği artık çağımızın en gözde mesleklerinden.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de YouTuber'lar ve fenomenler iyi paralar kazanıyor. Eskiden YouTube kanalı sahipleri ve sosyal medya fenomenleri vergi mükellefi değillerdi, vergi ödemiyorlardı.

Ama artık Facebook, Instagram ve Twitter'ın yanı sıra YouTube'da oluşturdukları kanallarda, videoların tıklanması nedeniyle elde ettiği gelirleri 26 bin lirayı aşan fenomen ve YouTuber'ların kazançları Türkiye'de vergilendirilmeye başlandı.

Artık fenomen ya da içerik üreticilerinin, 18 yaşından küçük olsalar bile banka hesap hareketleri ve yaptıkları banka işlemleri takip edilmeye başlandı.

Bu güzel bir gelişme; eğer ortada bir kazanç varsa YouTuber'lar ve fenomenler de vergi ödemeliler. Yeni düzenlemede kafama takılanlar da var: Para elden alınırsa nasıl denetlenecek? Şirketlerin ödemeleri kayıt altına giriyor ama bir fenomene yapılan bireysel ödeme nasıl vergiye tabi tutulacak?

Bu arada bazı YouTuber ve fenomenler, vergi vermemek için başta Kıbrıs olmak üzere bazı yabancı ülkeler üzerinden faaliyet göstermeye başlamışlar.

Maliye bu konuyu da değerlendirir herhalde!