Seren Serengil, ünlü magazin sitesi Uçankuş'un hakkında yaptığı haberlerden rahatsızlık duyup Uçankuş yöneticileri ve çalışanlarına karşı mahkemeden koruma-tedbir kararı aldırmıştı.

Magazincilere karşı koruma-tedbir kararı aldırmak enteresan değil miydi?

Eğer kişilik haklarını ihlal eden bir haber varsa açarsın davayı, kazanırsan o haberi kaldırtırsın.

Ama Serengil farklı bir yol izledi. Uçankuş ekibinin, hakkında haber yapmasını engellemek adına aile içi şiddet için çıkartılan 6284 yasalı kanunu kullandı.

Ünlüler genelde bu kanunu birbirlerine karşı kullanıyorlardı.

Serengil, bu kanunu basına karşı kullanmayı akıl etmişti! Ama geçtiğimiz hafta İstanbul 6. Aile Mahkemesi, Serengil'in Uçankuş Medya yöneticileri ve çalışanlarına aldırdığı korumatedbir kararını iptal etti. İptalin gerekçesi ise basın mensuplarının bu kapsam içinde olmadığı ve basın kanununa tabi oldukları şeklinde...

Haberin detayını Uçankuş'tan okuyabilirsiniz.

O haberde de belirtildiği gibi;

6. Aile Mahkemesi'nden çıkan kararla artık sapla-saman birbirinden ayrıldı.

İstanbul 6. Aile Mahkemesi'nin aldığı karar emsal olacak. Artık ünlüler kolay kolay magazin basınına karşı koruma- tedbir kararı aldıramayacaklar.

Daha önce de ünlülerin magazin basınına karşı aldırdığı tedbir ve yasakların basın özgürlüğüne aykırı olduğunu defalarca yazdım.

Mahkemelerin kişilik haklarını ve özel hayatı korumak adına aldıkları bazı ucu açık kararlar magazincilerin elini kolunu bağlıyordu. Uçankuş'un kazandığı bu dava aslında tüm magazin basının için hukuk zaferidir.