Tuzla'da kağıt toplayıcısı bir genç, kağıtlarını hoverboard (elektrikli kaykay) ile toplarken görüntülendi. İHA'nın haberinde fazla detay yok. Bu genç, hoverboard'u satın mı aldı yoksa kağıt toplarken mi buldu merak ettim doğrusu. İşte inovasyon, fark yaratmak budur derim. Kağıt toplayıcısı, hoverboard sayesinde çok dolaşarak daha az yorulur ve daha çok kağıt toplar. En önemlisi zabıtalardan kolay kaçar. Inovasyon için eğitimli olmak gerekmiyor, yurdum insanının pratik zekası her alanda fark yaratıyor.