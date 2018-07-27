Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Mevlüt Tezel > Hoverboard’lu kağıt toplayıcı
MEVLÜT TEZEL
27 Temmuz 2018, Cuma MEVLÜT TEZEL

Hoverboard’lu kağıt toplayıcı

Tuzla'da kağıt toplayıcısı bir genç, kağıtlarını hoverboard (elektrikli kaykay) ile toplarken görüntülendi. 'nın haberinde fazla detay yok. Bu genç, hoverboard'u satın mı aldı yoksa kağıt toplarken mi buldu merak ettim doğrusu. İşte inovasyon, fark yaratmak budur derim. Kağıt toplayıcısı, hoverboard sayesinde çok dolaşarak daha az yorulur ve daha çok kağıt toplar. En önemlisi zabıtalardan kolay kaçar. Inovasyon için eğitimli olmak gerekmiyor, yurdum insanının pratik zekası her alanda fark yaratıyor.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN