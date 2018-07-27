Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran öncesi sözünü verdiği millet bahçesi projesiyle ilgili detaylar da ortaya çıktı.

İlk etapta 17 ilde, 28 millet bahçesinin yapımı planlanıyor.

Projeyle, millet bahçelerinin tamamen doğayla iç içe dinlenme ve yaşam alanı sunması planlanıyor. Bu bahçelerde, restoran, kafe, tesis tarzı binalar ile mangal yapılacak alanlar düşünülmüyor.

Henüz resmi bir açıklama yok ama 'mangal yasak' haberlerine bile mangalcılar, sosyal medyada isyan etti.

İşte o isyana dair birkaç yorum:

'Aç karnına orman keyfi, çaysız zaman geçirmek, kafa dinlemek insanın doğasına aykırı Reis.'

'Mangalsız olur mu yahu? Öyleyse yaylaya gidelim.'

'Dumansız yeşillik bizim millete gelmez.'

'Reis mangalsız tadı çıkmaz.'

'Mangal yoksa millet bahçesi değil, zengin bahçesi olur oralar.'

'Mangalsız millet bahçesi mi olur? Ne yapacak millet, peynir ekmek mi yiyecek?' Açıkçası millet bahçelerinde mangalın yasak olmasına sevindim.

İstanbul'da hafta sonu şöyle temiz havada yürüyüş yapayım diye bir yeşil alana gitseniz, hava da güzelse hemen mangal dumanına boğulursunuz. Çevrenin kirlenmesi, mangalın orman yangına davetiye çıkarması vs.; mangalın yarattığı birçok sorun var. Pikniğe mangal, kömür, çaydanlık vs. taşımak da ayrı bir yorgunluk. Soğuk zeytinyağlılar ve sandviçlerle de açlık giderilir. Tabii bunlar benim kişisel görüşlerim.

Elbette Türkiye'de mangal kültürünün ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Ormana mangal taşıyıp uğraşmam ama közde pişmiş köfte ikram edilirse de hayır demem.

Bence Türkiye'deki mangal kültürü sosyolojik araştırmalara konu olmalı. Mangal kültürü de Türkiye için bir kırılma noktası.

Mangalı alt kültür olarak görüp yeşil alanlarda mangal yapanlarla dalga geçenler de... 'Mangalı dış mihraklar' istemiyor diyecek kadar mangal kültürüne bağlı olanlar da var.

Aslında boşuna tartışıyoruz.

Mangal yasağı anayasaya girse bile millet bahçelerinde mangal yapılır.

Türkiye'de hangi yasağa uyuluyor ki? Örneğin Adana'da, Urfa'da millet bahçelerinde mangalı yasaklamak için özel kuvvetleri çağırmak lazım.

Millet bahçelerinde mangal yapacaklar için ayrı bir alan oluşturulsa bir orta yol bulunur. Tabii bu yasağı denetlemek gerek, yoksa bütün millet bahçeleri buram buram mangal kokar.