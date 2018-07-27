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MEVLÜT TEZEL
27 Temmuz 2018, Cuma MEVLÜT TEZEL

Sigara kadar zararlı

Dunyahalleri.com'un 'ı kaynak gösterdiği haberine göre;
2014'te yapılan bir araştırmada güneşlenme ve solaryumun sebep olduğu deri kanseri vakasının, sigaranın sebep olduğu akciğer kanseri vakasından daha fazla olduğu ortaya çıkmış. Her gün oturarak televizyon izleyen, çalışan ya da yolculuk eden 4 milyon kişiden alınan verilere göre ise, her iki saatlik oturma süresi kanser riskini artıyormuş. Uykusuzluk da büyük problem. Dünya Sağlık Örgütü'nden Prof. Valery Gafarov "Yetersiz uyku, kardiyovasküler hastalıklar için tıpkı sigara içmek, yeterince hareket etmemek ve kötü beslenmek gibi bir risk faktörü olarak kabul edilmelidir" diyor.
2016'da sağlıksız beslenmenin sebep olduğu ölüm oranını inceleyen araştırmacılar; bu oranların alkol, uyuşturucu ve tütün ürünleri kullanımının toplamından daha fazla olduğunu açıkladı.
Gelelim çağımızın salgın hastalığı yalnızlığa... Yalnız insan kendini zayıf, işe yaramaz, güçsüz, gayesiz ve bitkin hisseder ve bu durum birçok hastalığı tetikler. Sosyal medyanın hızla gelişmesi ise yalnızlığı daha büyük bir sorun haline getiriyor.
Özetle sadece sigarayı bırakmak yetmiyor; uykusuz kalmayacağız, sağlıksız beslenmeyeceğiz, TV başında fazla oturmayacağız, gibi kömürleşinceye kadar bronzlaşmayacağız ve cep telefonu yerine arkadaşlarla vakit geçireceğiz.

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