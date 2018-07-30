Bodrum ve Alaçatı, fahiş lahmacun fiyatlarıyla haber oluyordu, şimdi de müzik ücreti çıktı! Alaçatı'da bir restorana giden sekiz kişi, gecenin sonunda adisyonda kişi başına 50 liralık müzik ücreti yazısını görmüşler. "Çaldığınız müziğe de mi para ödeyeceğiz? Ayıptır!" deseler de, iki saat dinledikleri müzik için toplamda 400 lira ödemek zorunda kalmışlar. Restoranda özel bir performans sergilenmiyorsa, ünlü bir şarkıcı yoksa, canlı müzik için adam başı 50 lira müzik ücreti kazığın daniskasıdır. Bu kazıkçı zihniyet ve otellerin yerli turistlerden daha fazla para alma politikası yüzünden Türkler, Yunan adalarına kaçıyor. Euro yükselmişken, Yunanistan yangın felaketi yaşamışken Türkler'in hâlâ Yunan adalarını tercih etmeleri, dikkate alınması gereken bir konu. Otel ve restoran sahipleri, 'Yunan adalarına giden Türkler'den para alınsın' diye feryat edeceklerine, önce sepetteki kazıkçı çürük elmaları temizlesin.