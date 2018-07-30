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MEVLÜT TEZEL
30 Temmuz 2018, Pazartesi MEVLÜT TEZEL

Doktoru kurtarırken dede öldü!

'da, yürüme güçlüğü çeken eşi için Aile Sağlığı Merkezi'ne giden Yusuf Topal (82); iddiaya göre, hastayı görmeden ilaçları yazmayacağını belirten Ö.Y. adlı kadın doktorla tartıştı. n beyaz kod vermesi üzerine hemen olay yerine giden polisler, gözaltına almak istedikleri Topal'a ters kelepçe takıp biber gazı sıktı. Fenalaşarak yere yığılan ve sürüklenerek bindirildiği polis aracıyla hastaneye götürülen Topal, kalp krizinden öldü.
Topal'a bir şey olmasaydı, belki de o polisler, doktoru dayaktan kurtardıkları için kahraman ilan edilecek, haber olacaklardı.
Polisin 82 yaşındaki bir dedeye orantısız güç uygulaması, doktorlara yönelik şiddetin artışının etkisi olsa gerek. Doktoru kurtaralım derken, bu kez hasta yakını hayatını kaybetti. Ortasını bulamıyoruz, aşırılıklar ülkesiyiz!

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