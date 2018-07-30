Evli ve bir çocuk annesi Rümeysa Çamdereli, 18 yaşından beri elinden düşürmediği elektrogitarıyla Üsküdar'da sahneye çıkıyor. Anadolu Ajansı'na konuşan Çamdereli, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun ama mühendislik yapmıyor. Başta kadınlardan oluşan Zahter isimli grup olmak üzere, çeşitli gruplarda gitar çalan, aynı zamanda muhafazakar kadınlara yönelik reçelblog'ta editörlük yapan Çamdereli, şöyle diyor: "Benim gibi kadınların müzik yapabildiğini anlatabilmem, başka kadınlara ilham olabiliyor. Müslüman bir kadın olarak sahnede olmamın benim gibi olan kadınları da motive edeceğini düşünüyorum... Ortalama Müslüman, inanan bir insanların gelip akşam vakti çok geç olmadan, yatsı öncesinde müzik dinleyebilecekleri bir mekan yoktu. Ben de öyle bir şey yapayım ki Üsküdar'da insanlar hem rahat edebilsin, hem de çoluk çocuğuyla gelsin, müziğini dinleyip geç olmayan saatte evine gitsin düşüncesiyle bu mekanda çalmaya başladım." Rock ile tematik ve enstrümantal müzik sevdiğini belirten

Çamdereli'nin en büyük destekçisi ise kocası. Çamdereli konser verirken, kocası 3 yaşındaki oğluna bakıyor. Çamdereli mutlu, ailesi mutlu, onu dinleyenler mutlu ama sosyal medyada bu haberden mutlu olmayanlar da çıktı. Çamdereli'yi Müslüman kadın çizgisinden çıkmakla suçlayanlar ve 'Ha manken olmuşsun, ha kendini sergilemişsin', 'Yazık, türbanı düşürdükleri hale bak' diye yorumlarda bulunanlar oldu. Aynı haberin altında "Ben de gitar çalmayı öğrenmek istiyorum. Çok da güzel çalıyor bence" diyen çarşaflı bir genç kız da vardı. Bence Rümeysa, o çarşaflı kıza ilham kaynağı olarak hedefine ulaştı. Rümeysa gibi Müslüman, muhafazakar kadınlar daha çok hayatın içinde olmalı ve sanatın birçok dalıyla kendilerini ifade etmeli.