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MEVLÜT TEZEL
10 Ağustos 2018, Cuma MEVLÜT TEZEL

F1 şampiyonunun Göcek’te çöp toplaması...

Topshop'un varisi Chloe Green, sevgilisi 'dünyanın en yakışıklı mahkumu' olarak ünlenen Jeremy Meeks ve Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, lüks bir yatla kıyılarımızda dolaşırken Göcek'te bir koyda büyük bir çöp yığınıyla karşılaşmışlar.
Green, Meeks ve Hamilton; koyda gördükleri bütün çöpleri temizlemişler. Bu temizlik sırasında sosyal medyada görüntü paylaşan Hamilton, şöyle diyordu:
"Dünyanın en güzel yerlerinden birinde gördüğüm bu manzara mide bulandırıcı.
Artık bu güzelliklere çöp atmaya son verin. Plastik kullanmayın." Bizim eğitimli zenginlerimiz de duyarsız; milyon dolarlık teknelerle dolaşırlar, koyları pisletirler.
F1 kralının koylarımızda çöp toplamasından çıkarılacak çok ders var!

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