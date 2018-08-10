Topshop'un varisi Chloe Green, sevgilisi 'dünyanın en yakışıklı mahkumu' olarak ünlenen Jeremy Meeks ve Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, lüks bir yatla kıyılarımızda dolaşırken Göcek'te bir koyda büyük bir çöp yığınıyla karşılaşmışlar.

Green, Meeks ve Hamilton; koyda gördükleri bütün çöpleri temizlemişler. Bu temizlik sırasında sosyal medyada görüntü paylaşan Hamilton, şöyle diyordu:

"Dünyanın en güzel yerlerinden birinde gördüğüm bu manzara mide bulandırıcı.

Artık bu güzelliklere çöp atmaya son verin. Plastik kullanmayın." Bizim eğitimli zenginlerimiz de duyarsız; milyon dolarlık teknelerle dolaşırlar, koyları pisletirler.

F1 kralının koylarımızda çöp toplamasından çıkarılacak çok ders var!