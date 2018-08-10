İş dünyasının tanınmış kişilerinden İnanır Ailesi'nin kızı Ebru İnanır ile nişanlanan sosyal güvenlik uzmanı Erhan Nacar, nişanlısını üç ay boyunca bir dedektife takip ettirdikten sonra da evlilik kararı almış.

Nacar, "Daha önce kötü biten ve basına yansıyan bir evlilik tecrübem oldu. Ebru Hanım çok güzel bir hanımefendi. Ondan emin olmak istedim. Üç ay süre ile kendisini takip ettirdim. Beni hayal kırıklığına uğratmadı ve şimdi birlikteyiz" demiş.

Hadi güven problemi yaşıyorsun; bunu marifetmiş gibi basına neden açıklıyorsun?

Nacar daha önce de TV'de canlı yayında boşanma sürecinde olduğu eski eşini bir dedektife takip ettirdiğini ve eşinin bir ayda üç farklı erkekle görüntülendiğini açıklamıştı.

Eşi de canlı yayına bağlanıp "Ben onun seviyesinde değilim.

Sizin programınızda olmasının iki sebebi var. Biri ünlü olmak, ikincisi de beni mağdur edip kendisine dönmemi sağlamak" demişti. Bir erkek ünlü olmak için bunları yapar mı?

Bunları düşünmek bile kötü.