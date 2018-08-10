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MEVLÜT TEZEL
10 Ağustos 2018, Cuma MEVLÜT TEZEL

Şezlongları toplatan belediye

Halka şezlong, şemsiye parası ödetmeyen belediyeler de var! İzmir Menderes Belediyesi zabıta ekipleri tarafından ilçenin 43 kilometrelik sahil şeridindeki parayla kiralanan tüm şezlonglar kaldırılarak, vatandaşların plajlarda gönüllerince yararlanmasının önü açıldı.
Menderes Belediye Başkanı AK Parti'li Bülent Soylu, "Menderes'imizin sahillerinde yer alan işletmelerin plajlarda halka parayla kiraladığı tüm şezlongları kaldırttık. Plajlar vatandaşındır.
İşletmelerin şezlong kiralaması yasaktır. 43 kilometrelik sahil şeridimizin tamamı halk plajı olarak ücretsiz hizmet vermektedir" dedi.
Menderes Belediyesi'ni kutluyorum; umarım diğer belediyeler de aynısını yapar.

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