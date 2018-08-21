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MEVLÜT TEZEL
21 Ağustos 2018, Salı MEVLÜT TEZEL

Cocu ne yapsın?

?'nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu'nun; Mehmet Topal-Josef de Souza ikilisinden vazgeçmemesi ve 'a benzer bir oyun oynatması, artık sosyal medyada caps'lere bile konu olmaya başladı. Peki, Aykut Kocaman döneminde transferler için ödenen bonservisin 104 milyon, Cocu döneminde ise 5.4 milyon Euro olduğunu biliyor muydunuz? Orta bile yapamayan kanat oyuncularının, kalitesiz stoperlerin, Valbuena gibi emektarların olduğu kadro ile Cocu ne yapsın? Kadroyu Aykut Kocaman kurmuş, Cocu'dan şapkadan tavşan çıkarması bekleniyor! Asıl suç, vaktinde transfer yapmayan yönetimdedir.

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