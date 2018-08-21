Oyuncu, tarihçi, yazar Pelin Batu, beIN İZ TV'de yayınlanan '9 Sıcak Nokta' belgeseli için Datça ve Bozburun'a gitmiş. Batu, kırda dolaşırken çiçeklere rastlamış ve oradaki çiftçiye "Bunların ismi ne?" diye sormuş. Çiftçi de "Papatya" demiş. Batu, papatyanın sadece beyaz renkte olduğunu düşünüyordu herhalde. Sosyal medyada; 'Batu: Şu yeşil şeyler nedir? Çiftçi: Ot' gibi espriler yapıldı. Ah Pelin ah! Hep Cihangir'de, Nişantaşı'nda takılma diye çok söylendi sana! Peki, şimdi 'ovadaki çiftçi' amcanın "Çok okumuş ama papatyayı bile bilmeyen entelle benim oyum niye eşit?" diye sorma hakkı var mıdır?