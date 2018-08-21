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MEVLÜT TEZEL
21 Ağustos 2018, Salı MEVLÜT TEZEL

Papatyayı bilmeyen Pelin’le oyum bir mi?

Oyuncu, tarihçi, yazar , beIN 'de yayınlanan '9 Sıcak Nokta' belgeseli için Datça ve Bozburun'a gitmiş. Batu, kırda dolaşırken çiçeklere rastlamış ve oradaki çiftçiye "Bunların ismi ne?" diye sormuş. Çiftçi de "Papatya" demiş. Batu, papatyanın sadece beyaz renkte olduğunu düşünüyordu herhalde. Sosyal medyada; 'Batu: Şu yeşil şeyler nedir? Çiftçi: Ot' gibi espriler yapıldı. Ah Pelin ah! Hep Cihangir'de, Nişantaşı'nda takılma diye çok söylendi sana! Peki, şimdi 'ovadaki çiftçi' amcanın "Çok okumuş ama bile bilmeyen entelle benim oyum niye eşit?" diye sorma hakkı var mıdır?

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