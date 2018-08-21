'Ahlat Ağacı'nın Türkiye'nin Yabancı Dilde Oscar adayı seçilmesini eleştirenler oldu. 'Nuri Bilge Ceylan=Cannes... Ceylan'ın filmleri Oscar'a göre değil. Zaten daha önce dört kez aday oldu ve kazanamadı. Yine kazanması zor' benzeri yorumlar yapılıyor.

Öncelikle 'Oscar Akademisi'nin seveceği tarzda yapımlar Oscar'a aday gösterilsin' anlayışını doğru bulmuyorum. Daha önce 'Dondurmam Gaymak' ve 'Güneşi Gördüm' gibi, güya Akademi'nin beğenisine daha uygun diye yollanan filmler de ödül kazanamadı. Ödüle en çok yaklaşan ise Ceylan'ın ilk dokuza kalan 'Üç Maymun' filmiydi.

Bence 'Filmimiz Oscar'ı kazanmalı' beklentisinden kurtulmalıyız. Sinemamızda, futbolumuzda olduğu gibi ne üretiliyor ki, beklenti bu kadar büyük?

Yabancı Dilde Oscar, aslında Oscar'ın en zor kategorisi çünkü her ülkenin en iyi filmi yarışıyor. Bence doğru yaklaşım şu olmalı: Her yıl çekilen en kaliteli film, Oscar'a yollanmalı.

Bu yıl da o yapıldı; tuğla kalınlığında muhteşem bir görsel roman Oscar'a aday gösterildi.

Başyapıt izlemek Akademi'nin de hakkı...