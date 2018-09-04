Sosyal medyada gördüm; Litvanya'da ve İrlanda'da marketlerde alıcıların kolayca fark etmesi için yerli ürünlerin üzerine ya da raflardaki fiyat etiketlerinin yanına Litvanya ve İrlanda bayrağından oluşturulmuş kalpli etiketler yerleştiriliyor. İthal ürünlerde ise herhangi bir simge kullanılmıyor.

'Benim üreticim kazansın' diyen duyarlı İrlandalı vee Litvanyalı tüketici de o ürünleri alıyor.

Doları dizginlemekten, Türkiye'ye karşı başlatılan ekonomik savaştan bahsediyoruz.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerli ürün tercih edilmesi için ilham verici konuşmalar yapıyor. Halk liderini dinliyor, yerli ürünleri tercih etmek istiyor ama market zincirleri, mağazalar Litvanya, İrlanda'daki gibi pratik uygulamalar hayata geçirmiyorlar.

Hatta tüketici kandırılıyor! Marketlerde aldığımız ürünlerin üzerinde kocaman yerli marka isimleri yazıyor ama paketin arkasında görülmeyecek şekilde küçük yazılmış yazıyı okuyabilirseniz; mercimeğin, kuru fasulyenin, pirincin vs. Uruguay'dan, Arjantin'den, Çin'den ithal edildiğini anlıyorsunuz. Bu durum hem milli ekonomiye zarar veriyor, hem de tüketici aldatılıyor. Ben belki yerli pirinçle pilav yapmak istiyorum, beni niye aldatıyorsunuz ey büyük market zincirleri!

Bizde de yerli ürünler kalpli Türk bayrağıyla etiketlenmeli. Anadolu motifli duygusal reklam çekip sonra da Arjantin mercimeğini satmakla milli olunmuyor!