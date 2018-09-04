Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Mevlüt Tezel > Okulu kırmanın da faydaları var!
MEVLÜT TEZEL
04 Eylül 2018, Salı MEVLÜT TEZEL

Okulu kırmanın da faydaları var!

, liselerde okuyan öğrencilerin teşekkür, takdir ve üstün başarı belgesi almaları için gereken mevcut şartlara bir de özürsüz devamsızlık sürelerinin beş günü geçmemesi şartını ekledi.
Bu kararın neden alındığını merak ettim. Tembel öğrenciler okuldan kaytarır ama çalışkan öğrenciler okuldan kaçmamalı mı? Yoksa çalışkan öğrenciler 'Zaten notlarımız yüksek devamsızlık hakkını sonuna kadar kullanalım' mı diyorlar? Halbuki devamsızlık hakkını son güne kadar kullanan öğrenci zaten sınavlarda soru çıkacak dersleri kaçırır ve düşük not alır!
Hepimiz o sıralardan geçtik.
Normal okul günlerini değil ama kaçtığımız günleri hatırlarız değil mi? Okuldan kaçmak bir öğrenci geleneğidir.

ÖZGÜR HİSSEDER
Elbette okuldan kaytarmayı savunmuyorum ama sürekli olmamak kaydıyla bence arada okuldan kaytarmanın faydaları olabilir. Öğrenci bir gün dahi olsa hem ailenin, hem de okulun otoritesinden uzaklaşır, nefes alır. Kendini özgür hisseder, arkadaşlarıyla maceraya atılır (tabii sınırları aşmamak kaydıyla). Örneğin bizim nesil ortaokulda okulu kırdığında genelde atari salonuna giderdi. En büyük macerası da teli çengel yapıp jeton deliğine sokup bedava oyun oynamak olurdu. Lisede de genelde bahar aylarında topluca Heybeliada ya da 'ya kaçılırdı.
Çalışkan öğrenciyi her gün okulda tutarak daha çok inek yapmanın ne faydası var! Öğrenciler arada küçük yaramazlıklar da yapmalı, çocukluğun tadını çıkarmalı!

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN