Magazin basınının merakla beklediği an, Burning Man zamanı sonunda geldi. Şeyma Subaşı, Oğulcan Engin ve bakkal bir görüntü sergilemesine rağmen Süreyya Yalçın sayesinde ABD'nin Nevada'daki Black Rock Çölü'nde düzenlenen Burning Man Festivali Türkiye'deki birçok festivallerden daha önemli hale geldi.

Elbette gelecek; memleketteki kayısı, kiraz, sarımsak festivalinden daha havalı Burning Man! Çölün ortasında 'Mad Max' filmini andıran bir ortamda birbirinden 'cool' insanların fütüristik kostümlerle arz-ı endam etmesi daha fiyakalı oluyor. Ancak bizim ünlülerin tek derdinin Instagram'lık fotoğraf çektirmek olması Burning Man'in ruhuna zarar veriyor.

Medyada genelde Burning Man'le ilgili Şeyma Subaşı'nın mayolu dansı, Oğulcan'ın taytı, Süreyya Yalçın'ın maskesi konuşuluyor ama bu festival, asıl anlatılmayan öyküsüyle meşhur! Uyuşturucunun şeker gibi tüketildiği, cinselliğin uçlarda yaşandığı bir festival bu! Tabii festivalin bu kısmı anlatılmıyor, sır olarak kalıyor! Burning Man'de yaşanan Burning Man'de kalıyor!

Yoksa ABD'de çölün ortasında kum fırtınalarına karşı geçen günlere kim çuvalla para verir ki!