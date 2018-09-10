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MEVLÜT TEZEL
10 Eylül 2018, Pazartesi MEVLÜT TEZEL

Futbolun Süperleri

Türkiye Futbol Federasyonu ve beIN Media Group'un ortaklığında ilk kez düzenlenecek Süperleri ödül töreni, çarşamba akşamı 'nde sahiplerini bulacak.
İnternet üzerinden yapılan halk oylaması, özel jüri ve oyuncularının kullandığı oylarla belirlenen ödüller; yılın golcüsü, yılın kalecisi, yılın defans oyuncusu, teknik direktörü gibi birçok farklı kategoride dağıtılacak. Marcel Desailly ve Ruud Gullit gibi dünya yıldızlarının da konuk olacağı törende, Euro 2024 adaylığımızın da desteklenecek olması önemli. Bu tarz görkemli törenlerle adaylığımızı daha çok konuşulur kılmamız gerekiyor.
Süper Lig'in böyle kapsamlı bir ödül törenine ihtiyacı vardı. BeIN Media Group'un büyük önem verdiği Futbolun Süperleri töreninin, futbolun marka değerini artıracağına inanıyorum.

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