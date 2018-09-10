Fenerbahçe ve Milli Takım'ın başarılı golcüsü genç(!) Semih de futbolu bıraktıysa, yaşlandık demektir. Semih Şentürk; en formda olduğu dönemlerde dahi, pahalı yabancı golcülerden kendisine sıra gelmesini bekledi. Ne de olsa o 'genç' Semih'ti, beklerdi, bizim evladımızdı... Hooijdonk, Nobre, Kezman, Deivid, Guiza, Niang, Sow gibi birçok golcü geldi geçti ama Semih, hep kulübede hazır bekledi. İhtiyaç duyulduğunda çıktı golünü attı. Oyuna girdiği son 15 dakikalarda çok maç kurtardı. Semih, zaman zaman Milli Takım'da bile kurtarıcı olmasına rağmen Fenerbahçe'de hep yedek beklemek zorunda kaldı. Avrupa'ya gitseydi, belki daha görkemli bir kariyeri olabilirdi.

Ama o da zamanla 'nöbetçi golcü' rolünü kabullendi.

İlginçtir, Süper Lig'de 2007- 2008 sezonunda 17 golle gol kralı bile oldu. Futbol tarihinde, Semih gibi yedek kulübesinde gol kralı olan başka bir futbolcu var mıdır acaba? Semih, Fenerbahçe formasıyla 52 asist, 80 gole imza attı.

Hele Hırvatlar'a attığı o son dakika golü muhteşemdi. Bize büyük mutluluklar yaşattın, yolun açık olsun Semih...