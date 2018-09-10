Tatil bitti, İstanbul'un sosyal hayatı şenlendi. Etkinliklerin sayısı artıyor, şehir eski hızlı temposuna kavuşmak üzere... Mekanlar da yeni sezona hazır. Geçenlerde Sortie'ye uğradım.

Mekana girmek için iki kapıdan geçiyorsunuz.

Son kapı, Reina saldırısından sonra mekanın iç kısmına monte edilmiş. Kapı kurşun geçirmiyor, hatta bazı ağır silahlara karşı da dayanıklı.

Bu ağır kapı, iki saniyede kapanabiliyor.

En önemlisi; mekandaki görevliler, bu kapıyı kendilerinde bulunan uzaktan kumanda ile kapatabiliyor. Reina saldırısından sonra mekanlar, terör saldırılarına karşı artık daha bilinçli artık. Sortie yine doluydu, turistlerin sayısı fazlaydı. Eksen Group Yönetim Kurulu Başkanı ve eğlence sektörünün duayeni Erol Kaynar'ın dediği gibi, Boğaz hattında Kuruçeşme bölgesinde "Son kale Sortie kaldı..." Suada'nın ne zaman açılacağı meçhul. Terör saldırısından sonra kapanan Reina'nın yerine, önümüzdeki aylarda yeni bir mekanın açılacağı konuşuluyor ama henüz net bir şey yok. Erol Kaynar ise bu duruma üzülüyor; rakiplerinin dönmesini, eskisi gibi rekabetin artmasını ve bu rekabetten tüm eğlence sektörünün kazançlı çıkmasını istiyor.

Özetle Sortie, 6 Ekim'de start vereceği yeni sezon için şimdiden hazır.