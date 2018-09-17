Çorba 1.5 lira, pilav 2 lira, dana kıymalı yemekler 5 lira, salata 1.5 lira, mantı 3 lira...

Güzel bir yemeğin üzerine tatlısız olmaz; onlar da 2 lira... Bu fiyatlar beş yıl öncesinden kalma değil; şimdi Sakarya'ya gidin, Bahadır Lezzet Lokantası'nda bu fiyatlara afiyetle yemek yiyin.

Lokantanın fiyatlarının yer aldığı bu fotoğraf karesi sosyal medyada paylaşılmasının ardından kısa sürede hızla yayıldı.

Bazıları ise fotoğrafın montaj olduğunu öne sürdü. İstanbullular fiyatlara hiç inanmadı; "1.5 liraya çorba mı olur, sudur o", "Kalitesiz, hileli yemekler bunlar" diyenler oldu. Sakarya'da bu lokantada yemek yiyenler ise aksini savunup "Yemekler hem leziz, hem de ucuz, yıllardır bu lokantada yiyoruz" dediler.

Tartışma büyüyünce, işletmenin sahibi Sami Öztürk açıklama yapmak zorunda kaldı. Sakarya'da sekiz lokantası bulunan Öztürk, "Üç yıldır çorba fiyatımız 1.5 lira. Çorba porsiyonları, standart çorba tabakları gibidir.

Çorbalarımız dolu ve kalitelidir. Türkiye'de kaliteli ürünlerle nasıl ucuza sunum yapılıyor herkes görsün, gıda ucuzlasın" dedi. Öztürk'ün gıdaları tedarik ettiği işletmelerin listesi de açıklandı. Çoğu bilindik firmalar...

İstanbul'da çorba genelde 7-8 lira, diğer yemeklerle aradaki farkı siz hesaplayın!

İstanbul'da iş yeri kiraları yüksek diyelim, Sakarya'da da mı yüksek? Sakarya'daki çoğu işletme, neden Bahadır Lezzet Lokantası'yla aynı kalite ve fiyatı tutturamıyor?

Daha önce bu köşede, Bursa'da 40 yıldır fırıncılık yapan Kazım Balaban'a, 400 gram ekmeği 1 liraya sattığı için rakip fırıncılar tarafından dava açıldığını yazmıştım.

Balaban da "Ben ekmeği zararına satmıyorum, kâr ediyorum" diyordu.

Hep yazıyoruz: Dolar bahane, halkı soymak şahane!

Her şeyin başı ahlak!

Türkiye'de büyük bir ahlak ve dürüstlük sorunu var. 2 liraya aldığın bir ürünü 4 liraya satarsın ama 10 liraya satarsan bu hırsızlıktır!

Ne yazık ki, birçok insan kısa yoldan voliyi vurmanın peşinde. Büyük markalar ise daha büyük vurgun yapıyor.

Aralarında anlaşıyorlar ve dövizi bahane edip astronomik zamlar yapıyorlar. Olan da dar gelirliye oluyor.