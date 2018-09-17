Kayseri'de yaşayan Suriyeli Adem, yoğun talep gören Starbucks'a gidip yer bulamayanlar için yer tutuyor. Kişi başı 1 TL alan Adem, sosyal medyada fenomen oldu. Starbucks'a gidenler bilir, özellikle sigara içilen alanda yer bulmak zordur. Ama ünlü olmak Adem'e yaramadı çünkü zabıta Adem'e müdahale etti. Zabıtalar, neden bu çocuğu kolundan tutup götürdü? Kime ne zararı var Adem'in? Çocuk zeki; ondaki girişimci ruhu görenler gülüyor ve 'aferin' deyip 1 lira veriyor. Kim ne zarar görüyor bu alışverişten? Kayseri'nin Suriyelisi bile farklı! Adem'e yılın girişimci ödülü verilmeli.