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MEVLÜT TEZEL
17 Eylül 2018, Pazartesi MEVLÜT TEZEL

Ecem’in boy kriteri

Miss Turkey 2015 birincisi Ecem Çırpan, "2-3 cm'den bir şey olmaz mesela ama benimle birlikte olacak insanın 1.85 ve üzeri olması lazım.
1.65'lik bir adama aşık olmam herhalde" dedi, bu açıklama sosyal medyada gündem oldu. Twitter'da "Yüksek limitli kredi kartı ve pahalı bir cip, Ecem'in fikrini değiştirir, büyük konuşmasın" diyenler var.
Açıklamayı ilginç kılan da 'herhalde' vurgusu olmuş.
Ecem haklı; 1.85 ile 1.65 arasında epeyce fark var.
Ayrıca "Aşık olmam" diyor, 'birlikte olmam' demiyor.
Farkında mısınız; Miss Turkey 2015 birincisini üç yıl sonra konuşabildik.
Ee Ecem de Türkiye'de nasıl gündeme geleceğini geç de olsa öğrendi.
Milano'da defileye çıksa bu kadar konuşulmazdı.
Formül basit; magazinde başlığa çıkacak, sosyal medyada tartışılacak, espri üretilecek bir açıklama yapacaksın. Yolun açık olsun Ecem...

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