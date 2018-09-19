Ünlü komedyen Şafak Sezer'in ağabeyi Y.S. ikinci defa yankesicilikten gözaltına alındı. Y. S., Ankara Otobüs Terminali'nde bir vatandaşın 600 lirasını çalarken kameralar tarafından tespit edilmiş. Şafak Sezer de hiçbir şeyden çekmedi abisinden çektiği kadar! Bu haberde bile Y.S.'nin tam adını öğrenemiyoruz. Y.S. ne zaman yankesicilikten yakalansa yüzü buzlanıyor ama haberlerde hep Şafak Sezer'in fotoğrafı kullanılıyor. Birçok gazete, başlıkta bile Şafak Sezer'in ismini geçiriyor. Ağabeyi üzerinden Şafak Sezer'i ifşa etmek hiç etik değil. Şafak Sezer yankesicilik haberlerine daha fazla konu olmak istemiyorsa, abisinin hayatına çeki düzen vermeli diyeceğim ama huylu da huyundan vazgeçmiyor ki!