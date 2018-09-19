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MEVLÜT TEZEL
19 Eylül 2018, Çarşamba MEVLÜT TEZEL

Bu kadar ucuz olmamalı

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bir turizm şirketini, ABD'den Türkiye'ye 599 dolara turist getirdi diye övmüş. ABD'li turistlere bir haftalığına beş yıldızlı otellerde konaklama, uçak dahil 599 dolarlık bir paket sunulmuş ve geri dönüş çok olmuş. Fiyat bana inandırıcı gelmedi. O paraya ABD'ye gidiş uçak bileti bile alamazsın! Tamam, kriz var, her turist veli nimettir ama 3 bin 600 liraya uçak dahil, beş yıldızlı otelde bir hafta tatil paketini satmak bence bir başarı öyküsü değil! Türkiye'yi bu kadar ucuza pazarlamanın turizm sektörüne faydadan çok zararı dokunur!

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