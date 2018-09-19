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MEVLÜT TEZEL
19 Eylül 2018, Çarşamba MEVLÜT TEZEL

Depardieu’nün Türk vatandaşı olmak istemesi...

Kuzey Kore'nin 70'inci yılı kutlamaları için Pyongyang'a giden , Türk vatandaşı olmak istediğini ve konu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la konuşacağını açıkladı. Aydınlık Gazetesi'nden Levent Uluçer'e konuşan ünlü oyuncu, Ekim ayında Türkiye'ye geleceğini söylemiş. Gel Gerard Depardieu, sen de gel! Vergi mükellefliğiyle ilgili bir durum olsa gerek. Depardieu daha önce de Fransa'da zenginlere yönelik çıkarılan vergi yasasına tepki gösterip Rusya vatandaşlığına geçmişti. Ünlü oyuncunun Cezayir vatandaşlığı da var. Türkiye'de her seçimde vergi affının çıkarıldığını mı duydu acaba?

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