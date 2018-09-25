İspanya'da mağazalardaki deneme kabinlerinin paralı olması teklifi gündeme gelmiş. 'Yok, daha neler' demeyin. İnternette aynı ürün daha ucuz ama bir ayakkabıyı, giysiyi denemeden almak olmaz. O zaman insanlar önce mağazaya gidip kıyafeti, ayakkabıyı deniyorlar, sonra da internetten alıyorlar.

Sadece giyim kuşamda değil teknoloji ürünlerinden kitaplara her üründe mağazada bakıp internette almak trend oldu. Türkiye'de de birçok insan bunu yapıyor. Ee devir hesap devri, para kolay kazanılmıyor!

Bir arkadaşım anlattı; mağazada bakıp beğendiği 1.800 liralık bir cep telefonunu internetten 1400 liraya almış. Bu fark da işletme giderlerinden kaynaklanıyor. İnternetteki alışveriş siteleri AVM'lerdeki mağazalar gibi yüksek kira ödemiyorlar, depo kiralamaları yeterli oluyor. Tezgahtar çalıştırmıyorlar, vitrin düzenlemelerine gerek yok. Elektrik, su, personel giderleri de daha az oluyor. En önemlisi bir ürünü daha fazla ama daha ucuza alıp depolama imkanları var.



E-TİCARET BÜYÜYOR

Daha önce bu köşede internette alışveriş sektörü hızla büyürken bu kadar çok AVM açmanın uzun vadede kötü sonuçlar doğuracağını yazmıştım. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de e-ticaret hızla büyüyor. İspanya ya da başka bir ülkede mağazalardaki deneme kabinlerinin paralı olması da çözüm olmaz, aksine internetteki alışverişi hızlandırır. Birçok alışveriş sitesi; olmayan, beğenilmeyen ürünü geri alma garantisi veriyor zaten!