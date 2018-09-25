Twitter'da @berbatedebiyat adlı hesap son dönemde epey ilgi çeker oldu. Adından da anlaşılacağı gibi bu hesapta Türkiye'de 'berbat' diyebileceğimiz kitaplardan alıntılar yapılıyor. İşte birkaç örnek:



- 'Kıllar bile dönüyor, sen dönmüyorsun canımın içi...'

- 'Bazen aklıma geliyor üzülüyorum:

Ya başkasına çay demlerse...'

- 'Ben mecnun olurum da... O Leyla olmaz. Eyvallah.'

- 'Hani bazen olmayacağını bile bile seversin ya... İşte o kötü bir şey.' Ne yazık ki, WhatsApp'ta yazışır, tweet atar gibi yazılan bu kitaplar Türkiye'de çok ama çok satıyor. Aslında bu kitaplar, ülkemizde edebiyatın geldiği kötü noktanın göstergesi. Ya yayın evleri telif hakkı olmayan dünyaca ünlü klasikleri defalarca basıyorlar ya da WhatsApp yazışmasından farksız kitapları edebiyat diye okuyucuya sunuyorlar. jurno.com.tr sitesinden gazeteci-yazar Nilay Örnek, Twitter'daki meşhur @berbatedebiyat ile konuşmuş.

@berbatedebiyat, "Yayınevleri salt para kazanmak amacıyla kitap haline getiriyor bu satırları.

Yazarları da farkında aslında çok mühim bir şey yazmadıklarının. Hatta birçoğunu editörler kendileri bu hale getiriyor, talebe göre arz oluşturmak için" diyor.

@berbatedebiyat bu kitapların çok satmasını ise arz-talep ilişkisine bağlıyor: "Herkesin bildiği, herkesin kurduğu cümlelerden fazlasını yapmak gelmiyor ellerinden. Yazma yetenekleri o kadar. İnsanımız da kendi kurduğu cümleyi kendisinden daha popüler biri söylediğinde veya kitapta görünce alıyor. Gözüne gözüne sokuluyor bu kitaplar insanların.

'Bari bir şeyler okuyayım' mantığı ile alıp okuyorlar. Yani bizim fikrimiz bu... Kitaplarda yer alan hatalara gelecek olursak... Bu kitapları ortaya çıkaran kişiler, bu kitapların hitap edeceği kitleyi zaten biliyorlar.

Editörleri de biliyor, yayınevi sahibi de. Bu yüzden tweet atar gibi kitap basıp yayınlıyorlar." Dolardaki artış yüzünden kağıdın pahalandığı şu günlerde 'piyasa kitap'ların çok satması gerçekten üzücü. Aslında bu kitaplara 'piyasa kitap' demek bile iltifat! Bu kitaplar edebiyata hakaret, kağıt israfı! @berbatedebiyat hesabındaki şu tweet her şeyi özetliyor:

'Paulo Coelho, 'İlk kitabımı yazmak 40 yılımı aldı' demiş, vakti zamanında. Şimdilerde ise kitap çıkarmak için bir WhatsApp konuşması yetiyor.'