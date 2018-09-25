Nilüfer provadan sonra trafik yoğun olunca, kaldığı otele gitmek ve sonra da Harbiye Açıkhava Sahnesi'ndeki konserine yetişebilmek için sürücülü motosiklet kiraladı.

Özellikle İstanbul'da motosiklet taksi sektörü hızla büyüyor. Nilüfer gibi birçok insan trafiğin yoğun olduğu saatlerde cepteki uygulamalarla motosiklet çağırıyorlar. Motosiklet sürücüleri müşterileri için yanlarında bone (hijyen için kask takarken kullanılıyor) dizlik, yağmurluk taşıyorlar. Motosiklet taksiler, trafikte bekleme süresi hesaba katıldığında normal taksiden daha ucuza taşıma yapıyor. Bazen Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na otomobille iki saatte geçeceğiniz yolu motosikletle 12 dakikada geçiyorsunuz. Peki, motosiklet taksiler yasal mı? Kanunlarımızda, motosikletle taksi hizmeti verileceğine dair bir madde yok. Yasal değiller ama bu hizmeti kullananların sayısı her geçen gün artıyor. Kısacası taksicilere, UBER'den sonra yeni bir rakip geldi!