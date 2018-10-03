Enformasyon çağını yaşıyoruz, haber daha çok okunuyor ama haberi üreten değil, 'kopyala yapıştır' yapanlar kazanıyor.

İnternet medyası düşük maliyetlerle karını her gecen gün artırıyor. Elbette gazetelerin de internet sayfaları var ama bu sayfalar aynı zamanda özgün içeriğin telif hakkı ödenmeden kullanılmasına yarıyor.

Bazı internet siteleri haber kopyaladıkları günlük gazetelerden daha çok 'tık' alıyor.

Hürriyet okur temsilcisi Faruk Bildirici, bir GSM şirketinin bir Hürriyet spor muhabirini kendi habercisiymiş gibi kullanmasını yazdı. Olay 'kopyala yapıştır' rezaletini de geçti. Telifsiz haberin asıl kaymağını ise Google ve Facebook gibi internet devleri yiyor.

Facebook geçen yıl 16 milyar dolar, Google ise 12.7 milyar dolar gelir elde etti. Elbette bu gelir eş dostun fotoğrafına bakmakla kazanılmıyor.

Gazetelerin ve haber ajanslarının özgün içerikleri bedavaya kullanıp büyük reklam gelirleri elde ediyorlar.



HAREKETE GEÇELİM

Geçtiğimiz ay Avrupa Haber Ajansları Birliği'ne (EANA) üye 18 haber ajansı, Google ve Facebook gibi internet devlerinin telif ödemesi yapması için Avrupa Parlamentosu'na 'telif hakkı' yasalarındaki dengesizliğin düzeltilmesi çağrısında bulundu.

Türk medyası ve haber ajansları da harekete geçmeli.

Yazılı basının internete dönüşümü tamamlanmadan özgün haber ve yazılardan telif hakkı alınması için gerekli düzenlemeler yapılmalı. Medyanın kurtuluşu telif haklarına bağlı!