Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Mevlüt Tezel > Tepkiler Bodur’a yarıyor
MEVLÜT TEZEL
03 Ekim 2018, Çarşamba MEVLÜT TEZEL

Tepkiler Bodur’a yarıyor

WhatsApp yazışmasından farksız yazılar yazan ama kitapları çok satan Nilgün Bodur'un 2. Dünya Savaşı'nda toplama kamplarında öldürülen 'in bir sözünü kendi lafıymış gibi kitabında kullandığı ortaya çıktı. Ve Bodur, sosyal medyada en çok dalga geçilen insan oldu.
Peki, Bodur'a 'daki yüzlerce takipçisinden destek gelmesine ne diyeceksiniz?
Biri şöyle yazmış: 'Ne olacak söz bir yerden alındıysa? Sayenizde okumuş öğrenmiş olduk, siz olmasanız duymayacaktık bile...' Bodur'un neden çok okunduğunu şimdi daha iyi anlıyorum.
İyi o zaman herkes Dostoyevski'den, Kafka'dan sözler aşırsın, kitap yapsın! Asıl ironik olan ise Bodur tepki gördükçe kitaplarının daha çok satacak olması!

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN