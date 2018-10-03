WhatsApp yazışmasından farksız yazılar yazan ama kitapları çok satan Nilgün Bodur'un 2. Dünya Savaşı'nda toplama kamplarında öldürülen Anne Frank'in bir sözünü kendi lafıymış gibi kitabında kullandığı ortaya çıktı. Ve Bodur, sosyal medyada en çok dalga geçilen insan oldu.

Peki, Bodur'a Instagram'daki yüzlerce takipçisinden destek gelmesine ne diyeceksiniz?

Biri şöyle yazmış: 'Ne olacak söz bir yerden alındıysa? Sayenizde okumuş öğrenmiş olduk, siz olmasanız duymayacaktık bile...' Bodur'un neden çok okunduğunu şimdi daha iyi anlıyorum.

İyi o zaman herkes Dostoyevski'den, Kafka'dan sözler aşırsın, kitap yapsın! Asıl ironik olan ise Bodur tepki gördükçe kitaplarının daha çok satacak olması!