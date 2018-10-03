Türkiye'nin ilk vampir dizisi diye lanse edilen 'Yaşamayanlar', normalde gerilim, aksiyon ağırlıklı olması gerekirken fantastik komedi dizisi olma yolunda ilerliyor. Dün dizinin oyuncuları Kerem Bürsin ile Birkan Sokullu'nun vampir kavgasını izledim. İki oyuncunun birbirlerine vuruyormuş gibi yaptıkları kabak gibi ortadaydı. Sahnede efekt de yoktu. Oyuncular sanki emekli vampirler gibi ağır ağır hareket ediyordu. Bence bu sahnede yönetmen ve montaj hatası da var. Bu kötü dövüş sahnesini izleyince Cüneyt Arkın'ın ne kadar büyük bir aktör olduğunu hatırladım.