Doktorlara yönelik saldırı haberlerini sık sık okuyoruz.

Enteresan bir şekilde bu haberler artıkça doktorlara saldırı sayısı da artıyor. İnsanımız bu haberlerden cesaret mi alıyorlar acaba? Bence doktorlara saldıranların aldığı cezalar da haber olmalı.

Tabii önce ibret olması için cezaları da ağırlaştırmak gerekiyor.

Eskiden insanımız doktora saygıda kusur etmezdi.

Ne yazık ki doktorlara olan saygı azaldı. Çünkü sorun sosyolojik! Öğretmen de, UBER şoförü de, boşanmak isteyen kadın da, çocuklar da dayak yiyor! Çünkü dayak, atanın yanına kar kalıyor.

Toplumda artan şiddeti çözmek uzun zaman alacak bir mesele ama eğitim şart! Bence dayak yiyen doktorlar da eğitimden ve psikolojik destekten geçmeli. Nedense doktorların eğitilmesi gündeme gelmiyor.

Örneğin doktorlar için bir hastanın ölümü, komaya girmesi, ağır yaralı olması vs. çok olağan bir durum; her gün bu tarz vakalarla karşılaşıyorlar.

Hasta ve yakınları için hastanede acı bir haber almak, belki de hayatlarında ilk kez karşılaştıkları bir durum.

Şok oluyorlar, sinir krizleri geçiriyorlar, karşılarındaki doktor da bir buzdolabı kadar soğukkanlı olunca sigorta atıyor!

Elbette suçlu, doktora saldıranlar. Doktora saldırmanın bahanesi olamaz. Ama doktorlar da elitist tavırlarını törpülemeliler, hasta ve yakınlarına empati kurmada uzman olmalılar.

Bu noktada doktorlar eğitilir ve psikolojik destek görürlerse kriz anlarında sorun büyümeden çözülebilir. Örneğin doktor kendisine uçan tekme atacak öküze nasıl yaklaşması gerektiğini bilmeli. Elbette doktorların yoğun mesaisi, çok hastaya bakmaları da empati kurmayı engelleyen faktörler arasında yer alıyor.