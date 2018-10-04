Sinemada Eylül ayı izleyici rakamlarında büyük bir düşüş var. Bu yıl 31 Ağustos-27 Eylül tarihleri arasında yerli ve yabancı filmler toplamda 2 milyon 692 bin 718 kişi tarafından izlendi.

Geçtiğimiz yıl 1 Eylül-28 Eylül tarihleri arasında ise bu rakam 3 milyon 737 bin 898 kişiydi. Yani izleyici sayısında yüzde 15 düşüş var. Daha da kötüsü; geçtiğimiz Eylül ayı, yerli ve yabancı filmler, son dört yılın en düşük izleyici sayısında kaldı.

Bu düşüşün birçok nedeni var. Yerli filmlerdeki kalitenin düşmesi de nedenlerden biri. Hep aynı formülle çekilen düşük bütçeli yerli filmler bıkkınlık yarattı.