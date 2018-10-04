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MEVLÜT TEZEL
04 Ekim 2018, Perşembe MEVLÜT TEZEL

Reklam engelleyen gözlük

Günde ortalama kaç saat cep telefonu, tablet ya da bilgisayarla vakit geçiriyorsunuz?
ABD'de sadece akıllı telefona bakma ortalaması dört saat. Sokağa çıktığınızda günde kaç tane reklam panosu görüyorsunuz?
Peki, bir günde telefonda, TV'de, sokakta kaç dijital reklama maruz kalıyorsunuz? Elde kesin bir veri yok ama çok olduğu kesin. İşte bilim insanları bu soruna da bir çözüm buldu.
Dunyahalleri.com'un haberine göre; yeni tasarlanan IRL güneş gözlükleri ile bazı dijital reklam panolarının önünden geçtiğinizde, yanıp sönen görseller yerine sadece boşluk görebilirsiniz.
Gözlük tüm ekranları engelleyemese de çoğu televizyonu ve bazı dizüstü bilgisayarlar ve reklam panolarını engelleyebiliyor. Bu gözlüğün beta versiyonu satışa sunuldu.

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