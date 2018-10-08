Çağımızın en ünlü grafiti sanatçısı olan ama kimsenin tanımadığı, görmediği Banksy'nin 'Balonlu Kız' isimli eseri, Sotheby's Müzayede Evi'nde düzenlenen müzayedede 1.4 milyon dolara satıldı. Ama eser, alıcısını bulduğu anda Banksy'nin daha önce tabloya gizlediği öğütücünün çalışmasıyla eserin yarısı çerçevenin dışında parçalanmış halde kaldı. Şimdi satış işlemi gerçekleşecek mi belli değil. Daha önce böyle bir olay yaşanmadı. Kapitalizm karşıtı anarşist deha Banksy, mülkiyetçilik ve sahiplik hırsına karşı müthiş bir ders verdi ama kazanan yine kapitalizm olacak.

Karl Marx "Kapitalizm, gölgesini satamadığı ağacı keser" demişti.

Banksy; satın alınmasını istemediği eserini keserek daha da ünlü yaptı, eserin değerini artırdı.

Kapitalizm alternatifsiz kıldığı için yoluna devam ediyor. 1.4 milyon dolara satılan 'Balonlu Kız'ın yeni fiyatı 10 milyon dolara çıksa kimse şaşırmaz.