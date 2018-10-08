Dağıstanlı dövüşçü Khabib Nurmagomedov, İrlandalı Conor McGregor ile karşılaşmadan bir gün önce "Elhamdülillah, biliyorum elhamdülillah dememden hoşlanmıyorsunuz, elhamdülillah yarın akşam sizin çocuğunuzu (Conor McGregor) paramparça edeceğim" demişti. Öyle de oldu; Khabib, rakibini ezip geçti. Maç sonrası Khabib'in ekibinin McGregor'a saldırması elbette sportmenliğe yakışmadı. Ama McGregor da bunu biraz hak etti doğrusu.

McGregor, maçtan önce Khabib'in düzenlediği medya gününü basıp Dağıstanlı dövüşçünün aracına ekibiyle saldırmıştı. Evet, bu şovun bir parçası ama McGregor şovu ırkçılığa dönüştürdü.

Sırf Müslüman diye Khabib'e terörist dersen, dalga geçersen sonuçlarına da katlanırsın. Ben Khabib'nin yaşlanana kadar yenileceğini düşünmüyorum çünkü daha önce güreşçi olması ona büyük avantaj sağlıyor. O çocukluğunda ayılarla güreşerek antrenman yapan gerçek bir savaşçı, yenilmez bir Müslüman.