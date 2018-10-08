Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Mevlüt Tezel > Yenilmez Müslüman
MEVLÜT TEZEL
08 Ekim 2018, Pazartesi MEVLÜT TEZEL

Yenilmez Müslüman

Dağıstanlı dövüşçü Khabib Nurmagomedov, İrlandalı Conor ile karşılaşmadan bir gün önce "Elhamdülillah, biliyorum elhamdülillah dememden hoşlanmıyorsunuz, elhamdülillah yarın akşam sizin çocuğunuzu (Conor McGregor) paramparça edeceğim" demişti. Öyle de oldu; Khabib, rakibini ezip geçti. Maç sonrası Khabib'in ekibinin McGregor'a saldırması elbette sportmenliğe yakışmadı. Ama McGregor da bunu biraz hak etti doğrusu.
McGregor, maçtan önce Khabib'in düzenlediği medya gününü basıp Dağıstanlı dövüşçünün aracına ekibiyle saldırmıştı. Evet, bu şovun bir parçası ama McGregor şovu ırkçılığa dönüştürdü.
Sırf Müslüman diye Khabib'e terörist dersen, dalga geçersen sonuçlarına da katlanırsın. Ben Khabib'nin yaşlanana kadar yenileceğini düşünmüyorum çünkü daha önce güreşçi olması ona büyük avantaj sağlıyor. O çocukluğunda ayılarla güreşerek antrenman yapan gerçek bir savaşçı, yenilmez bir Müslüman.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN