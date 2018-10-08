Sigarayı defalarca bıraktım. iki yıl, 1.5 yıl, bir yıl içmedim ama sonunda hep yenildim.

Artık sigarayı bırakmaya çalıştığımda gazetedeki arkadaşlara söylemiyorum, çünkü "Yine mi?" deyip dalga geçiyorlar.

Genelde sigarayı bırakamayanlara 'İraden yok' denir. Temelli bırakanlara saygım sonsuz ama Fransız bilim insanları, sigarayı bırakamamanın nedeninin sadece irade noksanlığı olmadığını kanıtladı. DW.com'un haberine göre, Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi ve Sorbonne Üniversitesi tarafından ortaklaşa yapılan bir araştırmaya göre, mutasyona uğrayan ve nikotine karşı aşırı duyarlı olan bir gen yüzünden insanlar sigarayı bırakamıyor ya da bırakmakta zorlanıyor. Bu genetik mutasyonun, farelerin iradelerine doğrudan etki ettiği saptandı.

Bu mutasyon sayesinde nikotin, beyin ödül mekanizmasında 'nikotin reseptörleri' olarak adlandırılan alıcıları uyarıyor. Hariçten alınan nikotin bu alıcılara ulaştığında, beyindeki rahatlatıcı ve keyif verici ödül sistemini oluşturan ve halk arasında mutluluk hormonu olarak da nitelendirilen dopamin salınımı tetikleniyor ve böylece nikotin bağımlılığının temeli atılmış oluyor. Özetle, sigara bağımlılığı tedavisi zor bir hastalık. Sigarayı bırakmaya çalışanlar, mutasyona uğramış bir genle savaşıyorlar aslında.