Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın gündeminde nafaka meselesi var. Adalet Bakanlığı ile bir araya gelerek, kamuoyunda nafaka süresi ve nafaka miktarı konularında sıklıkla dile getirilen eleştiriler görüşülecek.

Toplantıda, nafakanın beş yılla sınırlandırılması kararı alınabileceği konuşuluyor.

Gerçekten bıçak sırtı bir sorun bu. Süresiz nafaka ödemek adil değil.

Örneğin kadın ayrılıyor, kayıtlara geçmeyen düzenli bir işi ve sevgilisi var. Ama nafaka kesilmesin diye evlenmiyor.

Koca, birkaç ay nafaka ödemedi mi cezaevine giriyor ve çalışamadığı için de borcu artıyor.

Madalyonun diğer yüzünde ise; kadın yıllarca evine, çocuklarına bakıyor, kendine bir iş kariyeri çizemiyor ya da kocası çalışmasına izin vermiyor.

Kocası da gönlünü bir genç kıza kaptırıyor.

Elbette bu kadın boşanınca nafakayı son kuruşuna kadar hak ediyor.

Şöyle de olabilir; kadın 'Evet sevgilim var ama evlenmekten, aynı sorunları yaşamaktan korkuyorum' da diyebilir. Her iki tarafı memnun edecek bir karar almak gerçekten zor ama bir orta yol bulunmalı. En azından suistimallerin önüne geçilmeli.