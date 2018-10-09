Kocaeli'nde Turgut Reis İlkokulu'nda birinci sınıfta okuyan 7 yaşındaki Mehmet Ali İşler, üzerine okulun metal bahçe kapısının devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Çocukları öldürmeyen okul kapısı, basket potası, kale direği vs. yapmak bu kadar mı zor? 2011 yılında İstanbul'da 6 yaşındaki Efe, anaokulunda üzerine lavabo düşmesi sonucunda yaşamını kaybedince de aynı konuları tartışmıştık.

Türkiye'de her yıl en az 10 çocuk okullarda hayatını kaybediyor.

Bazıları oyun oynarken kaza sonucu ölüyor, bazıları da okullardaki fiziki şartlar yüzünden. İşte bu fiziki şartların bahanesi olamaz. Bakımsız demir kapılar, okul bahçesinde açık unutulan çukurlar, yanlış monte edilmiş lavabolar çocukları öldürüyor. Okul inşaatları, önce çocukların güvenliği düşünülerek yapılmalı ve okulların fiziki şartları sık sık denetlenmeli.