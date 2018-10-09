Ronaldo'yu tecavüzle suçlayan Kathryn Mayorga adlı kadının avukatı Leslie Stovall, "Benzer bir deneyim yaşadığını söyleyen bir başka kadın beni aradı" diye açıklama yaptı. İkinci kadının kimliği ise henüz açıklanmadı.

Ronaldo ile röportaj yapma fırsatım oldum. Adam yakından daha da karizmatik. Bu kadar çok parası, şöhreti olan, kadınların hayran olduğu, Irina Shayk gibi top model sevgilileri olan bir yıldız tecavüz eder mi? İnsan gerçekten hayret ediyor ama Bill Cosby ve Kevin Spacey de suçlanınca başta hayret etmiştik!

Öte yandan tecavüze uğradığı söyleyen Mayorga'nın o gece Ronaldo ile saatlerce eğlendiğine, kendi rızasıyla futbolcunun odasına gittiğine dair görüntü ve belgeler de var. Ama bir kadın son anda dahi ilişkiyi kabul etmezse onu zorlamak tecavüzdür.

Davanın sonucunu bekleyip göreceğiz.

Peki, Ronaldo gibi evrensel bir rol modeli, zulüm gören Filistinliler'in yanında yer aldığı için komploya kurban gitmiş olabilir mi?