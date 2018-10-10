YouTube'da kişisel bakım, sağlıklı yaşam ve moda hakkında videolar çeken Çağla Şıkel, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla takipçileriyle doğru bakımla cildinin nasıl sağlıklı olduğunu paylaştı. Şıkel'i takip eden bir kullanıcı da 'Bu yaşta böyle bir güzellik her eve lazım. Keşke her Türk kadını senin gibi bakımlı ve güzel olsa. O zaman biz de hatunları aldatmayız' yorumunu yaptı.

Erkek takipçisinin yaptığı bu çirkin yoruma Çağla, 'Keşke siz de bu kadar ayı olmasaydınız' diye karşılık vermiş. Çağla'nın karşılığı kaba olmuş, daha esprili, zekice bir yanıt verebilirmiş.

Ama takipçisi de bu kaba yanıtı hak etmiş doğrusu. Aldatmak için kadının bakımsızlığını bahane gösteren bu adam, acaba kendi öz bakımına ne kadar dikkat ediyor? Ya da spor yapıyor mu?

Fit mi? Kibar mı? Göbekli mi? Kel mi?

Erkeklerin bakımlı olması kadınlar için de önemli değil mi?