Karadeniz insanı dobradır, merttir, açık sözlüdür. Sosyal medyada büyük ilgi gören yukarıda paylaştığım iş başvurusu da bu açıksözlülüğün en ilginç örneği olsa gerek. Trabzonlu bir delikanlı iş başvurusu formu doldurmuş.

Formdaki daha önce çalıştığı yerler ve ayrılma nedeniyle ilgili soruya şöyle yanıt vermiş:

¦ X.. Hotel: Silahlı kavga oldu, patrona şekil yaptılar, biz de vurduk.

¦ Airport Hotel: Tartışma.

¦ Beksimo Kafe: Kafam uyuşmadı.

Şimdi işveren ne yapsın? Adam vurduğunu söyleyen birini işe almalı mı?

Ama delikanlı dürüst, neden ayrıldığını açıkça belirtmiş. Patronu için silahlı kavgayı bile göze alan bu delikanlıyı gözü pekliği ve cesareti için işe almalı mı? İşe alsa patronu için silahlı kavgaya giren biri neden işten çıkarıldı diye düşünmez mi?

Bu kadar da açıksözlü olunmaz ki!