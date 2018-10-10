Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yaya geçidinden yolun karşısına geçen anne Nurgül Aksoy (38) ve kızları Şehrinaz (9) ile Ceren'e (5) otomobil çarptı. Tam o sırada yoldan ambulansın geçmesi büyük şans; anne ve kızları anında hastaneye kaldırıldılar. Ne yazık ki Ceren'in durumu ağır.

Olayın güvenlik kamerası görüntüleri tam bir Türkiye klasiği! Aracı süren cani, yaya geçidinden insanların geçtiğini görüyor, fren yapsa çarpmayacak ama gaza basıyor ve bir anne ile iki çocuğuna çarpıyor. Anlayış şu: Gaza basacaksın, yayalar geri çekilecek, kaçacaklar. Hep aynı örneği veriyoruz; Avrupa'da yaya geçidine adımınızı attığınızda araçlar durur, bizde ise şoförler yayayı görünce hızlanıyorlar. Okul bölgesinde hız limiti 30'dur. Siz 30'la gitseniz kıyamet kopar, anında kornaya basarlar. Artık EDS ile araçta sigara içen, cep telefonu kullanan, kemer takmayan sürücülere ceza kesiliyor. EDS bence yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen sürücülere de ceza kesmeli. Madem sürücüler araçlarını yayaların üzerine sürmeyi kendilerine hak görüyorlar, o zaman bunun bir cezası olmalı. Yayaları ikinci sınıf olmaktan çıkarmalıyız.

Önce yayalar, sonra araçlar gelir!

Bu algıyı oluşturmanın en kestirme yolu da ceza kesmektir.