Önce şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e kur yap, sonra bunu öğrenen kocasının burnunu kır. Daha iki yıl önce Barcelona'da top koşturan, Türkiye'nin gururu, çocukların kahramanı Arda'nın düştüğü duruma bak.

Başakşehir, Arda için kariyerinde yükselişe geçmek için yeni bir fırsat olabilirdi ama özel hayatındaki çalkantılar ünlü futbolcuyu iyice dibe sürükledi. Arda, olayın doğru olduğunu ama karşı tarafın anlattığı gibi olmadığını söyledi. Özlem Ada Şahin ise, "Eğlenmeye gittiğimiz mekanda bahsi geçen şahsın sözlü, 'Çok güzel kadınsın, evli olmasan seni kaçırmazdım' tacizine uğradım. Bu duruma eşimin şahit olmasından sonra gerginlik yaşandı, bu şahsın eşime kafa atması ve eşimin burnundan kanların gelmesiyle biz direkt hastaneye gittik" dedi.

Arda'nın, Özlem Ada'nın Berkay'ın eşi olduğunu bilmediği iddia edildi. Doğru olabilir ama bu Arda'nın yaptıkları için bahane olamaz.

Daha da kötüsü, Arda'nın eşi hamile, çocuk bekliyor.

Arda için daha kötüsü ne olabilir bilmiyorum ama şunu biliyorum; Arda'nın hayatından kitap, hatta film olabilir. Bu kitabın mutlu sonla bitmesi için bence Arda'nın önce hatalarından ders çıkarması gerekiyor.