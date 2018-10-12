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MEVLÜT TEZEL
12 Ekim 2018, Cuma MEVLÜT TEZEL

İhanetin arkasında kim var?

Fenerbahçe Başkanı ; görevlerine son verilen üç antrenörün, sezon başından beri dışarıya bilgi sızdırdığını açıkladı. 28 Haziran'dan itibaren idman programları, idman performans verileri, idmanlarla ilgili tüm istatistikler ve raporlar dışarıya sızdırılmış.
Takımın geçtiğimiz yılki bilgilerinin bilgisayardan silinmesi de enteresan. Bu üç antrenörün önceki sezon ile çalışıyor olması, 'yı zan altında bırakabilir. Antrenörlerin takıma bilinçli şekilde doğru antrenman yaptırmadı��ı yönündeki iddia ise daha vahim.
Ali Koç bizzat açıkladı; bu üç antrenör, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a yenilip Cocu'nun da gönderilmesi yönünde bir beklenti içindeymiş.
Şimdi cevaplanması gereken sorular var. Takımın geçtiğimiz yılkı performans bilgilerini Aykut Kocaman mı sildi? Antrenörler, bu yılki bilgilerini Aykut Hoca'ya mı gönderdiler? Fenerbahçe'nin efsane golcüsü, 3 Temmuz sürecinin yıkılmaz kalesi Aykut Kocaman, Cocu'nun kovulması ve yerine kendisinin geçmesi için eski çalıştırıcılarından takımı sabote etmelerini mi istedi? Yoksa bu büyük ihanetin arkasında başka biri mi var? Ali Koç ortaya pimi çekilmiş bir bomba attı!

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