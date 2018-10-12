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MEVLÜT TEZEL
12 Ekim 2018, Cuma MEVLÜT TEZEL

İşte böyle cezalar olmalı

yla ilgili Meclis'e verilen yeni yasa teklifine göre, araç kullanırken telefonla konuşmanın cezası 235 lira. Mevzuata aykırı çakar, siren kullanmanın cezası 100 lira. Drift yapanlar ise 5 bin lira ceza ödeyecekler, ayrıca 60 gün trafikten men edilecekler. Bitmedi; iki defadan fazla kırmızı ışık ihlali yapan sürücünün trafiğe tekrar çıkabilmesi için psikolojik rapor alması gerekecek. Emniyet şeridinde ihlal edenler, trafikte makas atanlar da 1002 lira ceza ödeyecekler.
Artık kolay kolay kimse 'Ne olacak cezasını öderim' diyemeyecek.
En basit örneğiyle; geçen taksiye bindim, şoförün kemeri takılıydı, "Abi aman sen de tak, artık EDS'den ceza yazıyorlar" dedi ve cep telefonu çalınca açmadı. İşte böyle can yakıcı cezalara ve bu cezaların uygulanmasına ihtiyacımız var. Yasa teklifi hayata geçerse, bu caydırıcı cezalar birçok hayat kurtarır.

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